Житель Бурятии не смог объяснить причину кражи из больницы

51-летний житель Баргузинского района задержан по подозреваемый в краже из больницы.В конце июля подозреваемый обратился в медицинское учреждение за медицинской помощью. Покидая здание, он украл коробку, в которой находился новый термоконтейнер для транспортировки медицинских образцов. Коробка стояла в коридоре.Ущерб составил около 6 тысяч рублей.- В ходе беседы с дознавателем подозреваемый не смог объяснить причину совершения противоправного деяния. Контейнер изъят по месту жительства гражданина, - сообщили в МВД по Бурятии.Мужчина ранее не судим, работает в лесной отрасли.Возбуждено уголовное дело.