06 августа

05 августа

Популярное

Житель Бурятии не смог объяснить причину кражи из больницы

Житель Бурятии не смог объяснить причину кражи из больницы
Происшествия, 
Мужчина ранее не судим, работает в лесной отрасли

51-летний житель Баргузинского района задержан по подозреваемый в краже из больницы.

В конце июля подозреваемый обратился в медицинское учреждение за медицинской помощью. Покидая здание, он украл коробку, в которой находился новый термоконтейнер для транспортировки медицинских образцов. Коробка стояла в коридоре.

Ущерб составил около 6 тысяч рублей.

- В ходе беседы с дознавателем подозреваемый не смог объяснить причину совершения противоправного деяния. Контейнер изъят по месту жительства гражданина, - сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина ранее не судим, работает в лесной отрасли.

Возбуждено уголовное дело. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Забайкалья перевёл мошенникам более пяти млн рублей
Житель Забайкалья перевёл мошенникам более пяти млн рублей
Происшествия, 06.08.2024
Он думал, что инвестирует в нефтегазовую отрасль
Улан-удэнка взяла кредиты, продала машину и отдала деньги мошенникам
Улан-удэнка взяла кредиты, продала машину и отдала деньги мошенникам
Происшествия, 06.08.2024
Также женщина перевела пособия на детей и деньги, которые взяла у матери
В Улан-Удэ курьер мошенников получил 7 лет колонии
В Улан-Удэ курьер мошенников получил 7 лет колонии
Происшествия, 06.08.2024
Мужчину свою вину признал и раскаялся
Телефон, украденный в аэропорту Иркутска, вернули владельцу
Телефон, украденный в аэропорту Иркутска, вернули владельцу
Происшествия, 06.08.2024
Вором оказался ранее судимый уроженец Башкортостана

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^