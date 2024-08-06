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Мошенники обманывают жителей Бурятии от имени судов

Мошенники обманывают жителей Бурятии от имени судов
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
У жертв выманивают коды

Мошенники стали звонить участникам судопроизводства с просьбой подтвердить явку на судебное заседание через полученный смс-код.

Так, в Верховный суд Бурятии от одного из участников судебного процесса поступила информация о том, что незадолго до разбирательства ему прозвонили с незнакомого номера.

Звонивший представился сотрудником суда, при этом, назвал фамилию, имя и отчество гражданина, сообщил подробности судебного заседания, в том числе номер гражданского дела.

Далее мошенник разъяснил, что суд направил мужчине повестку через портал госуслуг, но для её получения необходимо сообщить цифровой смс-код, который поступил на его телефон.

- Верховный суд Республики Бурятия предупреждает, что сотрудники суда не звонят участникам разбирательства с целью получения каких-либо кодов, паролей и доступа к персональным данным. Такие данные в любом случае нельзя сообщать по телефону никому, - подчеркнули в суде.

В каждом из судебных извещений, которые направляются участникам судопроизводства, указаны телефонные номера, по которым можно уточнить любую информацию, связанную с рассмотрением дела.

Верховный суд республики просит жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.
мошенничество суд

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