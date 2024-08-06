Мошенники обманывают жителей Бурятии от имени судов

Мошенники стали звонить участникам судопроизводства с просьбой подтвердить явку на судебное заседание через полученный смс-код.Так, в Верховный суд Бурятии от одного из участников судебного процесса поступила информация о том, что незадолго до разбирательства ему прозвонили с незнакомого номера.Звонивший представился сотрудником суда, при этом, назвал фамилию, имя и отчество гражданина, сообщил подробности судебного заседания, в том числе номер гражданского дела.Далее мошенник разъяснил, что суд направил мужчине повестку через портал госуслуг, но для её получения необходимо сообщить цифровой смс-код, который поступил на его телефон.- Верховный суд Республики Бурятия предупреждает, что сотрудники суда не звонят участникам разбирательства с целью получения каких-либо кодов, паролей и доступа к персональным данным. Такие данные в любом случае нельзя сообщать по телефону никому, - подчеркнули в суде.В каждом из судебных извещений, которые направляются участникам судопроизводства, указаны телефонные номера, по которым можно уточнить любую информацию, связанную с рассмотрением дела.Верховный суд республики просит жителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.