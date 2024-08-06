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В Иркутской области 30 человек эвакуировались из горящего ресторана

Происшествия, 
Пожар произошёл в селе Хомутово

5 августа в селе Хомутово под Иркутском произошёл пожар в ресторане.

- О возгорании в здании ресторана в переулке Пушкина села Хомутово сообщили очевидцы. На момент прибытия пожарных подразделений из здания шёл густой дым. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Открытое горение пожарные ликвидировали в считанные минуты. Огнём оказалось повреждено потолочное перекрытие на площади 35 квадратных метров.

Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети.

пожар

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