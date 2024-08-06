В Иркутской области 30 человек эвакуировались из горящего ресторана

5 августа в селе Хомутово под Иркутском произошёл пожар в ресторане.- О возгорании в здании ресторана в переулке Пушкина села Хомутово сообщили очевидцы. На момент прибытия пожарных подразделений из здания шёл густой дым. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.Открытое горение пожарные ликвидировали в считанные минуты. Огнём оказалось повреждено потолочное перекрытие на площади 35 квадратных метров.Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети.