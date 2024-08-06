Житель Бурятии покатался на чужой машине и получил «условку»

В мае житель Заиграевского района угнал из ограды чужого дома автомобиль и покатался на нём. Угонщика оперативно задержали.Недавно мужчина предстал перед судом, он был признан виновным в неправомерном завладении автомобилем.Мужчине назначили условное лишение свободы. При назначении наказания суд учёл характер, личность виновного, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.- Суд признал А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, - сообщает Заиграевский районный суд.Приговор вступил в законную силу.