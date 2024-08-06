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Житель Бурятии покатался на чужой машине и получил «условку»

Житель Бурятии покатался на чужой машине и получил «условку»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд учёл смягчающие обстоятельства

В мае житель Заиграевского района угнал из ограды чужого дома автомобиль и покатался на нём. Угонщика оперативно задержали.

Недавно мужчина предстал перед судом, он был признан виновным в неправомерном завладении автомобилем.

Мужчине назначили условное лишение свободы. При назначении наказания суд учёл характер, личность виновного, смягчающие обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

- Суд признал А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 год, - сообщает Заиграевский районный суд.

Приговор вступил в законную силу.
угон

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