В Бурятии из райцентра Заиграево провели эвакуация населения

Из местности Заречка

В райцентре Заиграевского района республики из местности Заречка поздно вечером 5 августа провели эвакуацию населения. В пункте временного размещения оказались двое взрослых, а к родственникам отправились 13 взрослых и четверо детей.

«Ведётся мониторинг уровня воды, - сообщила в 22:40 газета «Вперёд» со ссылкой на группу «Заиграево-инфо.24/7». - Организован контроль передвижения транспорта».

Волонтёры около железнодорожного переезда разбили палатку с горячим питанием для тех, кто покинул свои дома.

На реке Брянка в Заиграеве обустроили отвод воды.

«Сделали отвод воды с места накопления на затопленной территории, там, где у неё нет выхода. Расчистив канаву, тем самым дали выход воде за технологическую дорогу на поля, где нет построек и участков», - рассказал депутат Народного Хурала Александр Батурин.

Как сообщают в «Заиграево-инфо.24/7», откликнулся на просьбу о помощи житель Заиграево на спецтехнике Баир Гомбоев.

В связи с подтоплением скважины в посёлке ограничена подача воды на летний водопровод. Набрать воду самостоятельно можно на «Центральной» и «Больничных» водокачках.

Спасатели начеку

Для оказания помощи населению в Заиграево из Улан-Удэ выехала сводная группировка спасателей МЧС России и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с двумя плавсредствами и аэролодкой. В этом районе в результате подъёма уровня воды на реке Брянка по состоянию на 20 часов 5 августа по местному времени были подтоплены 33 приусадебных участка. Подтопленных домов нет.

Мониторинг обстановки продолжается, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

Прокуратура тоже

На контроле прокуратуры Заиграевского района находится паводковая ситуация вблизи поселка Заиграево. Для предотвращения подтопления дороги регионального значения Заиграево-Кижинга в связи с подъёмом уровня воды в реке Брянка органами местного самоуправления организовано укрепление насыпи.

Прокуратурой проверяется готовность пунктов временного пребывания на случай эвакуации жителей этого населенного пункта, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.