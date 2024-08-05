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В Иркутске вор прятался от полицейских в шкафу у бабушки

В Иркутске вор прятался от полицейских в шкафу у бабушки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он прикрылся бабушкиным платьем

В полицию Иркутска обратился местный житель с заявлением о краже. Вместе со знакомым он распивал спиртное, а проснувшись утром, не обнаружил ни приятеля, ни своего телефона.

Оперативники в кратчайшие сроки установили адрес проживания подозреваемого. Входную дверь квартиры им открыла 95-летняя женщина.

- Она сообщила, что дома находится одна. Однако сотрудник уголовного розыска заметил на столе включенный ноутбук с запущенной игрой. При осмотре помещения разыскиваемого обнаружили в одном из платяных шкафов в гостиной. Подозреваемый, пытаясь остаться незамеченным, прикрылся подвернувшимся под руку бабушкиным платьем, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

В отделе полиции 38-летний иркутянин признался в содеянном, а также рассказал, что сдал украденный мобильник в скупку. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража

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