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Бурятские полицейские нашли у забайкальца плантацию конопли

Бурятские полицейские нашли у забайкальца плантацию конопли
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
«Травку» он выращивал для себя

Сотрудники Таксимовского линейного отдела полиции задержали 62-летнего жителя Каларского района Забайкальского края. Он вырастил 34 куста наркосодержащей конопли для личного потребления.

Плантация размещалась в огороде и на придомовой территории – на грядках и в бочках. В ходе обыска полицейские изъяли 34 куста конопли общим весом более 4,5 кг.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
конопля

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