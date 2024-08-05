Бурятские полицейские нашли у забайкальца плантацию конопли

Сотрудники Таксимовского линейного отдела полиции задержали 62-летнего жителя Каларского района Забайкальского края. Он вырастил 34 куста наркосодержащей конопли для личного потребления.Плантация размещалась в огороде и на придомовой территории – на грядках и в бочках. В ходе обыска полицейские изъяли 34 куста конопли общим весом более 4,5 кг.- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.