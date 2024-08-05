05 августа

04 августа

Популярное

Рабочего насмерть засыпало грунтом на стройплощадке в Улан-Удэ

Рабочего насмерть засыпало грунтом на стройплощадке в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи

На строительной площадке в 128-м квартале Улан-Удэ работника строительно-монтажной организации насмерть засыпало грунтом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

По данным следствия, 2 августа в течение дня рабочие укладывали трубы водоснабжения в траншее на глубине четырёх метров. Когда мужчина находился на дне строительного рва, на него со стенок обвалился грунт. Мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и конкретных виновных лиц из числа руководства и работников организации, допустивших нарушения правил техники безопасности при производстве работ, - отметили в следственном управлении. 
смерть несчастные случаи на производстве строительство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Рабочего насмерть засыпало грунтом на стройплощадке в Улан-Удэ
Рабочего насмерть засыпало грунтом на стройплощадке в Улан-Удэ
Происшествия, 05.08.2024
В обстоятельствах трагедии разбираются следователи
В Бурятии начало топить улус Цолга
В Бурятии начало топить улус Цолга
Происшествия, 05.08.2024
Под воду уходят покосы и дворы
В Улан-Удэ фура оборвала трамвайные провода
В Улан-Удэ фура оборвала трамвайные провода
Происшествия, 05.08.2024
Было остановлено трамвайное движение в районе Элеватора
В Иркутской области пара чуть утонула при сплаве на резиновой лодке
В Иркутской области пара чуть утонула при сплаве на резиновой лодке
Происшествия, 05.08.2024
В Иркутской области пара чуть утонула при сплаве на резиновой лодке
Двое читинцев заработали «уголовку» за кражу бутылки виски
Двое читинцев заработали «уголовку» за кражу бутылки виски
Происшествия, 05.08.2024
Один из задержанных выполнял просьбу друга
Житель Читы украл фены и выпрямители волос из салона красоты
Житель Читы украл фены и выпрямители волос из салона красоты
Происшествия, 05.08.2024
Житель Читы украл фены и выпрямители волос из салона красоты
Под Иркутском подростки сломали уличный фонтан
Под Иркутском подростки сломали уличный фонтан
Происшествия, 05.08.2024
Юноши залезли на опорные чаши сооружения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^