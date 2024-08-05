Рабочего насмерть засыпало грунтом на стройплощадке в Улан-Удэ

На строительной площадке в 128-м квартале Улан-Удэ работника строительно-монтажной организации насмерть засыпало грунтом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.По данным следствия, 2 августа в течение дня рабочие укладывали трубы водоснабжения в траншее на глубине четырёх метров. Когда мужчина находился на дне строительного рва, на него со стенок обвалился грунт. Мужчина скончался на месте.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и конкретных виновных лиц из числа руководства и работников организации, допустивших нарушения правил техники безопасности при производстве работ, - отметили в следственном управлении.