05 августа

04 августа

Популярное

В Иркутской области при опрокидывании машины погибла 23-летняя девушка

В Иркутской области при опрокидывании машины погибла 23-летняя девушка
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
ДТП произошло в Тайшетском районе

Ночью 4 августа в Тайшетском районе Иркутской области на автодороге Тайшет – Шиткино –Шелаево произошло смертельное ДТП.

- В 1:15 ночи 23-летняя девушка, управляя автомобилем Renault Logan, двигаясь с посёлка Мирный в посёлок Шелаево, допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

В результате аварии 23-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.



Полицейские проводят проверку, причины ДТП выясняются. 
ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии начало топить улус Цолга
В Бурятии начало топить улус Цолга
Происшествия, 05.08.2024
Под воду уходят покосы и дворы
В Улан-Удэ фура оборвала трамвайные провода
В Улан-Удэ фура оборвала трамвайные провода
Происшествия, 05.08.2024
Было остановлено трамвайное движение в районе Элеватора
Житель Читы украл фены и выпрямители волос из салона красоты
Житель Читы украл фены и выпрямители волос из салона красоты
Происшествия, 05.08.2024
Житель Читы украл фены и выпрямители волос из салона красоты
Под Иркутском подростки сломали уличный фонтан
Под Иркутском подростки сломали уличный фонтан
Происшествия, 05.08.2024
Юноши залезли на опорные чаши сооружения
В селе Бурятии паводок разрушил семь мостов
В селе Бурятии паводок разрушил семь мостов
Общество, 05.08.2024

Люди ходят по железнодорожному мосту

Мошенники оформили крупные кредиты на улан-удэнцев, используя их старые номера
Мошенники оформили крупные кредиты на улан-удэнцев, используя их старые номера
Происшествия, 05.08.2024
Жителей призвали «отвязывать» старый номер телефона от всех аккаунтов и мобильных приложений
В Бурятии опрокинулся пьяный мотоциклист
В Бурятии опрокинулся пьяный мотоциклист
Происшествия, 05.08.2024
ДТП произошло в Бичурском районе
В Бурятии вышла на пойму река Желтура
В Бурятии вышла на пойму река Желтура
Происшествия, 05.08.2024
Сообщается, что угрозы подтопления населённых пунктов пока нет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^