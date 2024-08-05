В Иркутской области при опрокидывании машины погибла 23-летняя девушка





В результате аварии 23-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.









Полицейские проводят проверку, причины ДТП выясняются.

Полицейские проводят проверку, причины ДТП выясняются.

Ночью 4 августа в Тайшетском районе Иркутской области на автодороге Тайшет – Шиткино –Шелаево произошло смертельное ДТП.- В 1:15 ночи 23-летняя девушка, управляя автомобилем Renault Logan, двигаясь с посёлка Мирный в посёлок Шелаево, допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.