В Иркутской области при опрокидывании машины погибла 23-летняя девушка

ДТП произошло в Тайшетском районе
Ночью 4 августа в Тайшетском районе Иркутской области на автодороге Тайшет – Шиткино –Шелаево произошло смертельное ДТП.
- В 1:15 ночи 23-летняя девушка, управляя автомобилем Renault Logan, двигаясь с посёлка Мирный в посёлок Шелаево, допустила съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
В результате аварии 23-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.
Полицейские проводят проверку, причины ДТП выясняются.
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