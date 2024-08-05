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В Бурятии неизвестный водитель сбил лошадь и скрылся

В Бурятии неизвестный водитель сбил лошадь и скрылся
Происшествия,  Фото:"Закамна-инфо"
На дороге осталось разбитое стекло

В Закаменском районе Бурятии неизвестный водитель насмерть сбил лошадь и скрылся. Произошло это на автодороге, ведущей в Дутулур, сообщается в группе «Закамна-инфо».

По словам очевидцев, на месте происшествия осталось разбитое стекло. Сейчас ведётся поиск хозяина погибшей лошади.

Кстати, недавно в Закаменском районе на специальную «штрафстоянку» загнали 36 лошадей, которые паслись без присмотра. Животных вернут владельцам после составления административного протокола оплаты штрафа.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 июля в Селенгинском районе мотоциклист пострадал в ДТП из-за резко выбежавшей на дорогу лошади.

ДТП лошади

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