В Бурятии неизвестный водитель сбил лошадь и скрылся

На дороге осталось разбитое стекло
В Закаменском районе Бурятии неизвестный водитель насмерть сбил лошадь и скрылся. Произошло это на автодороге, ведущей в Дутулур, сообщается в группе «Закамна-инфо».
По словам очевидцев, на месте происшествия осталось разбитое стекло. Сейчас ведётся поиск хозяина погибшей лошади.
Кстати, недавно в Закаменском районе на специальную «штрафстоянку» загнали 36 лошадей, которые паслись без присмотра. Животных вернут владельцам после составления административного протокола оплаты штрафа.
Как сообщал «Байкал-Daily», 23 июля в Селенгинском районе мотоциклист пострадал в ДТП из-за резко выбежавшей на дорогу лошади
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