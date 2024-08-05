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В Бурятии начало топить улус Цолга

В Бурятии начало топить улус Цолга
Происшествия,  Фото:"Мухоршибирь-инфо"
Под воду уходят покосы и дворы

Уровень реки Сухара в Цолгинском поселении Мухоршибирского района Бурятии растёт. Осталось около 4 см до пролётов моста за селом Балта на региональной дороге Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи, сообщает группа «Мухоршибирь-инфо.24/7»

Вода уже зашла вода в улус на улице Восточная, подтоплено шесть жилых дворов с покосами и огородами. Слой воды – около 10 см.

Отмечается, что ситуацию держат на контроле глава района, министр транспорта и энергетики республики, руководитель Бурятрегионавтодора.

Об угрозе подтопления Цолги ранее предупреждал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он уточнял, что, по предварительным данным, в зону затопления попадает 21 дом. «Все жители предупреждены», - отмечал глава.

Также в Мухоршибирском районе продолжаются работы по восстановлению мостов на федеральной трассе. При сохранении текущих погодных условий дорожники рассчитывают открыть движение завтра вечером.

подтопление паводок

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