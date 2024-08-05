В Улан-Удэ фура оборвала трамвайные провода

Было остановлено трамвайное движение в районе Элеватора
На проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ фура зацепила трамвайную растяжку проводов, сообщили в МУП «Управление трамвая». Инцидент произошёл сегодня в шестом часу вечера.
Для восстановления линии пришлось закрыть трамвайное движение с Элеватора на Комсомольскую площадь. На месте работали сотрудники энергослужбы.
Кроме того, из-за инцидента на перекрёстке улицы Жуковского - проспекта 50-летия Октября частично перекрыто движение автотранспорта. «Движение затруднено», - сообщили в комитете по транспорту.
В 17:48 движение трамваев полностью восстановили.
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