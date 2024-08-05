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В Бурятии легковушка выехала на встречку и врезалась в большегруз

В Бурятии легковушка выехала на встречку и врезалась в большегруз
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадали два человека

В субботу утром, 3 августа, в Мухоршибирском районе Бурятии водитель легковушки врезался в большегруз. ДТП произошло в четырёх километрах от села Никольск.

- 50-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Скания», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель и 44-летняя пассажирка легкового автомобиля получили травмы.

Похожая автоавария произошла в тот же день в Северо-Байкальском районе. 60-летний водитель УАЗа, следуя со стороны Северобайкальска в направлении посёлка Новый Уоян, решил совершить обгон. Однако не рассчитал и итоге столкнулся с грузовиком.

- Водителя УАЗа с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.



ДТП

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