В Улан-Удэ сбили на «зебре» ребёнка, катившего велосипед

Наезд произошёл на Иволгинской
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили девятилетнего мальчика, который катил велосипед.
ДТП произошло в субботу, 3 августа, на улице Иволгинская.
- Около 6 часов вечера 71-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девятилетнего мальчика, который перекатывал велосипед. Ребёнок перекал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате наезда школьник получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого о наезде на ребёнка сообщалось 28 июля: в Бичуре водитель «Ниссан» сбил шестилетнего мальчика, внезапно выбежавшего на дорогу
.
Наезд произошёл на Иволгинской
Зафиксировано проседание асфальта
Площадь лесных пожаров резко снизилась
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём
Женщины приехали из Улан-Удэ в Кабанский район
Он отдыхал на необорудованном пляже
Он выводит на федералку раньше других
Развернули пункты временного размещения
Авария произошла на Байкальском тракте
Житель республики работал на конюшне
В селе, откуда вывезли часть жителей, дежурят полицейские
Руководство прокуратуры взяло на контроль оценку причинённого ущерба
Инцидент произошёл в Усть-Куте
Двое осуждённых не признали свою вину
Жителей призвали готовиться к возможной эвакуации