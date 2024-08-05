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Повело мост: В Бурятии полностью перекрыли участок федеральной трассы

Повело мост: В Бурятии полностью перекрыли участок федеральной трассы
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Зафиксировано проседание асфальта

В Мухоршибирском районе Бурятии полностью перекрыли движение на федеральной трассе «Байкал» возле села Хонхолой.

Ранее там возникли промоины, и проезд грузового транспорта и спецтехники запретили. Однако был разрешён проезд для легковых автомобилей. Но сейчас движение на этом участке стало опасным для всех.

- По данным Госавтоинспекции района, повело мост. Зафиксировано проседание асфальта до 20 см, - сообщается в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Дорожники ведут работы по отсыпке объездной дороги. На месте скопилась большая пробка из легкового и грузового транспорта, дежурят полицейские.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Мухоршибирском районе из-за прошедших ливней сложная паводковая ситуация. В выходные оказалась размыта дамба Хонхолойского водохранилища. Подтоплены автодороги, в том числе закрыто движение с 540 по 590 км федеральной трассы «Байкал». В районе подмыты три моста и проезды к ним – на реках Тугнуй, Сухара и Хонхолойка.

Накануне в селе Куготы вышедшая из берегов река размыла мост и подтопила дворы. Часть местных жителей в превентивных целях эвакуировали. Как сообщает сегодня «Мухоршибирь-инфо.24/7», по последним данным 16 человек разместили в пункте временного размещения, открытого в ДК, ещё 15 жителей временно переехали к родственникам. Шесть жильцов двухквартирного дома по улице Набережной (которую как раз топит) дали письменный отказ от эвакуации. Впрочем, сегодня вода пошла на спад.

Также в районе наблюдают за паводковой ситуацией в сёлах Гашей, Балта и Цолга.

По данным ЕДДС района на 6:00 5 августа, зафиксировано повышение уровня воды. Так, в Гашее вода дошла до огородов, но подтопленных домов пока нет. «В Цолге подъём +35 см, до выхода на пойму – 20 см, вода в русле реки, подтоплений не наблюдается», - отмечает «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Ранее в Бурятии объявили режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации в Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском районах. По данным, которые озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов вечером 4 августа, всего было подтоплено 10 домов, 183 приусадебных участка, ещё 374 приусадебных участков и 10 домов заилено. На федеральной дороге «Байкал» размыло три моста. Повреждены 170 км местных и региональных дорог. Смыты шесть мостов. Смыто 200 метров железнодорожных путей от Тугнуйского разреза до станции Челутай. Размыта дамба Хонхолойского водохранилища.

федеральная трасса подтопление паводок

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