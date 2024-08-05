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Крупный лесной пожар на площади более 12 тысяч га потушили в Бурятии

Крупный лесной пожар на площади более 12 тысяч га потушили в Бурятии
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Площадь лесных пожаров резко снизилась

В лесах Бурятии за прошедшие сутки потушили пять лесных пожаров на площади более 15 тысяч га. В том числе ликвидировали сложный пожар в Баунтовском районе, который действовал на площади почти 13 тысяч га.

- Ликвидировано пять лесных пожаров на площади 15 478 га в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах, в том числе пожар № 35 Витимское лесничество на площади 12 776 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Новых лесных пожаров за минувшие сутки в Бурятии не обнаружили.

Сейчас действуют 11 очагов в Муйском и Северо-Байкальском районах на общей площади 474 га. На тушении работают более 140 лесников и сотрудников Авиалесоохраны.

О возгорании и задымлении необходимо сообщать на горячую линию 20-44-44.
лесные пожары

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