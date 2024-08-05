У жителя Бурятии конфисковали «Тойоту Калдина» за пьяную езду

Суд конфисковал у жителя села Курумкан автомобиль «Тойота Калдина» из-за пьяной езды. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».В январе сельчанина привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишили водительских прав. Но это не остановило мужчину. В мае он, будучи снова нетрезвым, ехал за рулём своей машины «Тойота Калдина» по одной из улиц Курумкана. Его задержали сотрудники ДПС.- Баргузинский районный суд приговорил виновного к наказанию в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Автомобиль, на котором совершено преступление, обращён в доход государства.Приговор не вступил в законную силу.