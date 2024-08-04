04 августа

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В ДТП в Иркутской области пострадали семь человек

В ДТП в Иркутской области пострадали семь человек
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Авария произошла на Байкальском тракте

Два автомобиля столкнулись на Байкальском тракте в Иркутской области, в результате ДТП пострадали семь человек.

Автоавария произошла днём в воскресенье на 47-м км Байкальского тракта.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio не справится с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lexus CT-200h. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинские учреждения доставлены семь человек, - сообщила Госавтоинспекция региона.


Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего, выясняют причины и обстоятельства. 

ДТП

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