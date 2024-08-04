Житель Бурятии украл лодочный мотор на Сахалине

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Бурятии, он подозревается в краже. Об этом сообщили в региональном УМВД.Установлено, что приезжий из Бурятии работал на конюшне, где ухаживал за лошадьми и выполнял другие подсобные работы. Хозяин территории, где работал подозреваемый, занимается дайвингом. Оборудование для этого, а также водный транспорт хранил на складе.Имея доступ во все помещения, в один из дней подозреваемый украл лодочный мотор. В дальнейшем мужчина продал украденное имущество незнакомцу за несколько тысяч рублей. Сумма ущерба при этом составила 190 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.