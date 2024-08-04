В Бурятии людей продолжают эвакуировать из зон подтопления

Днём 4 августа в Мухоршибирском районе Бурятии эвакуировали 16 жителей села Куготы.
«Эвакуировали 16 жителей с пяти подтопленных дворов. Пять человек остались дома», - сообщается в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Людей вывезли в пункты временного размещения. В готовности – три автобуса на случай резкого подъёма воды и срочной эвакуации.
Отмечается, что в селе дежурят полицейские.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём в селе Куготы поднявшаяся река Сухара подмыла автомобильный мост и подтопила приусадебные участки.
Сейчас на месте подтопления работают сотрудники администрации сельского поселения, они оценивают причинённый ущерб.
Ранее прокуратура Бурятии сообщила, что из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах были эвакуированы более 100 человек. В превентивных целях людей вывезли из улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй. Прокуратура пообещала проверить условия проживания эвакуированных граждан в пунктах временного размещения. Днём стало известно, что жители Бома и Хонхолоя вернулись обратно домой.
Также в МЧС сообщили, что спасатели на аэролодке эвакуировали с подтопленных территорий жителей Новоильинска Заиграевского района. Их разместили в пункте временного размещения, развёрнутого на базе межотраслевого техникума.
В Бурятии со вчерашнего вечера действует режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.
В Мухоршибирском районе произошёл перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Полностью закрыто движение на участке с 540 по 590 км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Сейчас там ведутся восстановительные работы.