В Бурятии прокуратура контролирует соблюдение прав жителей подтопленных сёл















Восстановительные работы повреждённых объектов, оценка причинённого ущерба находятся на контроле руководства региональной прокуратуры.



Граждане, пострадавшие от последствий подтопления, могут обратиться в прокуратуру республики по телефонам 8 (3012) 21-44-98, 8-914-980-03-71.



В Бурятии со вчерашнего вечера действует режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.



Прокурор Заиграевского района осмотрел в Новоильинске пункт временного размещения для эвакуированных жителей.Восстановительные работы повреждённых объектов, оценка причинённого ущерба находятся на контроле руководства региональной прокуратуры.Граждане, пострадавшие от последствий подтопления, могут обратиться в прокуратуру республики по телефонам 8 (3012) 21-44-98, 8-914-980-03-71.В Бурятии со вчерашнего вечера действует режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.

В связи с паводковой ситуацией прокуратура Бурятии взяла на контроль вопросы защиты прав граждан, проживающих в населённых пунктах, попавших в зоны подтопления.«На контроле органов прокуратуры республики находятся вопросы обеспечения прав граждан в связи с подъёмом уровня водоемов из-за продолжительных ливней в Мухоршибирском и Заиграевском районах, в результате чего повреждены автомобильные дороги и мостовые сооружения, а также подтоплены придомовые участки и домовладения», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.Работники надзорного органа уже провели приём жителей улуса Дархита и села Хонхолой.