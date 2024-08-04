В Иркутской области устроили погоню за пьяным водителем

В Усть-Куте пьяный водитель автомобиля пытался скрыть от полицейских. Его задержали в ходе погони.Автомобиль полицейские заметили во время ночного патрулирования в микрорайоне Речники-2. Водитель грубо нарушал правила ПДД и совершал опасные манёвры.- Ночной гонщик не подчинился требованиям автоинспекторов об остановке и попытался скрыться. После непродолжительной погони лихача задержали и доставили в отдел полиции, где у мужчины подтвердилось состояние опьянения, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.Задержанный признался, что хотел уйти от ответственности, при этом заявил: «Осознавал, какой опасности он подвергает других участников дорожного движения».Теперь мужчине предстоит ответить за управление авто в пьяном виде и за невыполнение требований автоинспекторов об остановке. Ему грозит штраф в 30 тысяч, лишение прав до двух лет и другие штрафы в несколько тысяч рублей.