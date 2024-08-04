В Бурятии курьерам мошенников не удалось смягчить наказание

Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ от 6 мая 2024 года были осуждены двое курьеров, работавших на мошенников. Первый был признан виновным в 20 эпизодах по статье «Мошенничество» и приговорён к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В торой (16 преступлений) – к 6 годам лишения свободы.
Не установленные следствием лица звонили пенсионерам на стационарные домашние телефоны, представлялись близкими родственниками, сотрудниками правоохранительных органов. Затем по проверенной схеме рассказывали, что близкие стариков (сын, дочь, невестка, внучка и т.п.) совершили ДТП, а, чтобы замять дело, надо оказать материальную помощь пострадавшим.
Введённые в заблуждение пожилые улан-удэнцы соглашались на навязанные мошенниками условия и передавали приехавшему курьеру деньги. Этим курьером был один из осуждённых, а его приятель помогал ему.
Небольшую часть похищенных у пенсионеров денег мужчины делили между собой, остальное переводили на счета, указанные мошенниками.
На суде мужчины вину не признали, утверждая, что не знали о том, что в отношении потерпевших совершались преступления.
Однако суд первой инстанции эти доводы признал неубедительными, так как исследованными судом доказательствами их вина нашла полное подтверждение.
В апелляционных жалобах горожане также указывали о своей невиновности. Один просил смягчить наказание, другой – полностью оправдать.
- С приговором суда также не согласился прокурор в части назначенного осуждённым наказания, считая его несправедливым вследствие чрезмерной мягкости, просил усилить его, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Суд апелляционной инстанции Верховного суда республики, проверив доводы апелляционных жалоб осуждённых и представления прокурора, признал выводы суда первой инстанции о виновности осуждённых правильными, а назначенное им наказание справедливым.