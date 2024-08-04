В Бурятии курьерам мошенников не удалось смягчить наказание

Приговором Железнодорожного районного суда Улан-Удэ от 6 мая 2024 года были осуждены двое курьеров, работавших на мошенников. Первый был признан виновным в 20 эпизодах по статье «Мошенничество» и приговорён к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В торой (16 преступлений) – к 6 годам лишения свободы.Не установленные следствием лица звонили пенсионерам на стационарные домашние телефоны, представлялись близкими родственниками, сотрудниками правоохранительных органов. Затем по проверенной схеме рассказывали, что близкие стариков (сын, дочь, невестка, внучка и т.п.) совершили ДТП, а, чтобы замять дело, надо оказать материальную помощь пострадавшим.Введённые в заблуждение пожилые улан-удэнцы соглашались на навязанные мошенниками условия и передавали приехавшему курьеру деньги. Этим курьером был один из осуждённых, а его приятель помогал ему.Небольшую часть похищенных у пенсионеров денег мужчины делили между собой, остальное переводили на счета, указанные мошенниками.На суде мужчины вину не признали, утверждая, что не знали о том, что в отношении потерпевших совершались преступления.Однако суд первой инстанции эти доводы признал неубедительными, так как исследованными судом доказательствами их вина нашла полное подтверждение.В апелляционных жалобах горожане также указывали о своей невиновности. Один просил смягчить наказание, другой – полностью оправдать.- С приговором суда также не согласился прокурор в части назначенного осуждённым наказания, считая его несправедливым вследствие чрезмерной мягкости, просил усилить его, - сообщили в Верховном суде Бурятии.Суд апелляционной инстанции Верховного суда республики, проверив доводы апелляционных жалоб осуждённых и представления прокурора, признал выводы суда первой инстанции о виновности осуждённых правильными, а назначенное им наказание справедливым.