Улан-удэнец оскорблял полицейского в поезде

Жителя Улан-Удэ осудили в Муйском районе за публичное оскорбление представителя власти и применение в отношении него насилия, не опасного для жизни или здоровья.- Гражданин, следовавший на поезде к месту работы, употреблял алкогольные напитки. Сотрудник полиции сообщил о том, что ему отказано в дальнейшем проезде. На что последний в присутствии других пассажиров стал оскорблять сотрудника полиции, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей. Кроме того, гражданин высказал угрозу применения насилия и нанес удары, - сообщили в Муйском районном суде.Мужчине назначено наказание в виде штрафа, уточнили в суде.Приговор пока не вступил в законную силу.