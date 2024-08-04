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Улан-удэнец оскорблял полицейского в поезде

Улан-удэнец оскорблял полицейского в поезде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину сняли с поезда из-за употребления алкоголя

Жителя Улан-Удэ осудили в Муйском районе за публичное оскорбление представителя власти и применение в отношении него насилия, не опасного для жизни или здоровья.

- Гражданин, следовавший на поезде к месту работы, употреблял алкогольные напитки. Сотрудник полиции сообщил о том, что ему отказано в дальнейшем проезде. На что последний в присутствии других пассажиров стал оскорблять сотрудника полиции, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей. Кроме того, гражданин высказал угрозу применения насилия и нанес удары, - сообщили в Муйском районном суде.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа, уточнили в суде. 

Приговор пока не вступил в законную силу. 
оскорбление представителя власти

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