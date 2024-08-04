В Бурятии любителя пьяной езды лишили свободы

Неисправимого любителя ездить пьяным за рулём из Мухоршибирского района Бурятии отправили в колонию.Ранее мужчина уже осуждён за повторную пьяную езду и приговорён к обязательным работам на срок 300 часов. Также его лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.Несмотря на это, 20 апреля около трёх часов ночи пьяный мужчина гонял на мотоцикле без номеров. Его остановили сотрудники ДПС и установили состояние опьянения - содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,14 мг/л.Суд квалифицировал его действия по ч.2 ст.264.1 УК РФ «Управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость».- Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на семь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.