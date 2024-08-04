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В Бурятии любителя пьяной езды лишили свободы

В Бурятии любителя пьяной езды лишили свободы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём

Неисправимого любителя ездить пьяным за рулём из Мухоршибирского района Бурятии отправили в колонию.

Ранее мужчина уже осуждён за повторную пьяную езду и приговорён к обязательным работам на срок 300 часов. Также его лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Несмотря на это, 20 апреля около трёх часов ночи пьяный мужчина гонял на мотоцикле без номеров. Его остановили сотрудники ДПС и установили состояние опьянения - содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,14 мг/л.

Суд квалифицировал его действия по ч.2 ст.264.1 УК РФ «Управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость».

- Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на семь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года, - сообщили в Мухоршибирском районном суде. 
алкогольное опьянение

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