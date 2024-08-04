В Бурятии из зон затопления эвакуировали более 100 человек

В Бурятии более 100 человек эвакуировали из зон затопления, сообщили в прокуратуре республики.
«Органы прокуратуры республики осуществляют контроль за соблюдением прав граждан, эвакуированных из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах. Из частных домовладений улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй вывезены более 100 жителей. Они размещены во временных пунктах пребывания. Прокуратура проверит условия проживания в помещениях, предназначенных для этих целей, обеспечения граждан необходимой помощью, - говорится в сообщении прокуратуры.
Также надзорный орган в ходе проверок даст оценку полноте принимаемых мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, своевременности проведения аварийно-спасательных работ и другим вопросам.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии со вчерашнего вечера действует режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском.
В Тарбагатайском районе подтоплено более 370 приусадебных участков и 10 домов. Местные жители лишились урожая и домашнего скота и птицы. «Смыло огород, унесло свиней», - рассказывали сельчане.
В Мухоршибирском районе произошёл перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Закрыто движение на участке с 540 по 590 км федеральной трассы Р-258 «Байкал». Подмыты три моста и проезды к ним – на реках Тугнуй, Сухара и Хонхолойка. В превентивных целях ночью эвакуировали всех жителей улуса Бом, а также 11 жителей села Хонхолой.
В Заиграевском районе, подтоплены участки, подмыты дороги.
«По предварительным данным, в Челутае-24 разрушены два моста, повреждена железная дорога к разрезу. В Татарском Ключе пришла вода с Челутая-24, размыта дамба. Размыта дорога между Илькой и Татарским Ключом. Нет проезда между Саган-Нуром и Шабуром. Между Шабуром и Старой Брянью размыто около 200 метров», - сообщает «Заиграево-инфо.24/7».