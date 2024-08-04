В Бурятии «обуздали» лесные пожары













В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. О возгорании, задымлении необходимо сообщать на горячую линию 20-44-44.



В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. О возгорании, задымлении необходимо сообщать на горячую линию 20-44-44.

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два новых лесных пожара – в Муйском и Северо-Байкальском районах. Также накануне потушили пять возгораний, действовавших в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Всего на утро 4 августа действуют 16 лесных пожаров: в Баунтовском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Общая их площадь составляет 7689 га.На тушении работают 166 человек – сотрудники лесной охраны и Авиалесоохраны; задействовано 12 единиц лесопожарной техники.- В Баунтовский эвенкийский район пришли дожди, которые должны повлиять на ликвидацию на сегодняшний день самого большого лесного пожара № 35 на площади 6745 га. В Муйском районе шесть пожаров, которые находятся в горах, прироста по площади не имеют, прогноз на ликвидацию будет дан после облёта. Все возгорания, по которым проводится тушение, остановлены, распространения нет. В Северо-Байкальском районе действует пять возгораний, работают 70 специалистов Авиалесоохраны, - пояснил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.