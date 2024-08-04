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В Бурятии эвакуировали жителей улуса Бом и села Хонхолой

В Бурятии эвакуировали жителей улуса Бом и села Хонхолой
Происшествия,  Фото:t.me/alexeytsydenov
Людей вывезли из-за возможной угрозы подтопления

В Мухоршибирском районе Бурятии, где произошёл перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище, сегодня ночью эвакуировали людей.

В превентивных целях (из-за возможной угрозы подтопления) эвакуировали всех жителей улуса Бом – оттуда вывезли 86 человек. В районной администрации сообщили, что ни один житель улуса не отказался от выезда. Также эвакуировали 11 жителей села Хонхолой.

Как сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7», пункты временного размещения оборудовали в улусе Нарсата, селе Бар и улусе Хошун-Узур.

Этой же ночью полицейские сразу же приступили к патрулированию улиц Бома во избежание мародёрства.

По последним данным, в улусе Бом так и не наблюдается подтопленных участков. Дальнейшая эвакуация жителей других населённых пунктов не планируется.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне поздним вечером в Бурятии ввели режим ЧС республиканского масштаба. Подтопления произошли в Заиграевском, Мухоршибирском и Тарбагатайском районах. В Мухоршибирском районе накануне произошёл перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, от места прорыва дамбы до ближайшего населённого пункта около 6 километров, поэтому «волновое воздействие не прогнозируется».

В районе полностью перекрыли движение по федеральной трассе «Байкал» на двух участках: на 556 км возле Мухоршибири и на 587 км возле Хонхолоя. На 589-м километре полностью размыт участок дороги. На трех мостах (реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка) подмыты мосты, а также подъезды к ним.

Движение перекрыто, на местах дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Альтернативный объезд имеется – это региональная дорога «Улан-Удэ - Романовка – Чита». Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда.

«Мухоршибирь-инфо.24/7» сообщает, что этой ночью в Мухоршибири вынужденно встали два рейсовых автобуса. В них ехали 90 человек, в том числе 12 детей. Людей разместили в двух школах.

Кроме того, в транспортном заторе перед промоиной на федеральной трассы возле Хонхолоя застряли автомобилисты. Для них обещают организовать подвоз воды. «Организует подвоз глава Никольского поселения совместно с предпринимателями», - отмечается в районной группе.

Из-за ограничения движения на федеральной трассе на неопределённый срок отменены все рейсы автобусов маршрутов №400 «Мухоршибирь - Улан-Удэ – Мухоршибирь» и №401 «Саган-Нур - Улан-Удэ - Саган-Нур» с проездом через Мухоршибирь. 
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