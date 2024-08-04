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Вода зашла в частные дома Агинского Бурятского округа

Вода зашла в частные дома Агинского Бурятского округа
Происшествия,  Фото:t.me/am_osipov

В посёлке Орловский

Вода затопила 23 дома в посёлке Орловский Агинского Бурятского округа. Об этом сообщил поздно вечером 3 августа в соцсетях  губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«В этих домах живут 63 человека, из них 15 детей, - написал он в своём телеграм-канале. - Также подтоплены корпус школьной столовой и спортивный зал».

В посёлке, по словам губернатора, усилены силы и средства. Организована откачка воды из домов тремя мотопомпами.

Кроме того, сообщил Осипов, в Петровск-Забайкальском реки Баляга и Мыкырта вышли из берегов. Там подтоплено 22 дома. 28 человек вывезли в пункт временного размещения. Местные власти помогут им добраться до родственников.

«Поручил привлечь дополнительные силы и средства. Люди не должны оставаться в беде, оказываем всю необходимую помощь», - отметил губернатор Забайкалья.
Забайкальский край подтопление Осипов Агинский Бурятский округ стихия

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