



На помощь выехала первая группа спасателей из Гусиноозерский ПСО в составе трёх человек и аэролодки. Готовятся к выезду другие группы спасателей.



В Мухоршибирском районе Бурятии прорвало дамбу на Хонхолойского водохранилища.- В зоне риска пять населённых пунктов. Техника для отсыпки привлечена, но риск остаётся. Идёт информирование населения, - написал глава республики Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.В первую очередь под угрозой затопления село Хонхолой, Бом, а также федеральная трасса. Далее села по течению река Тугнуйка.Жителей просят собрать необходимые документы, приготовить запасы продуктов, отвести скот на безопасное место, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».