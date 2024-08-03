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В Мухоршибирском районе Бурятии прорвало дамбу

В Мухоршибирском районе Бурятии прорвало дамбу
Происшествия,  Фото:t.me/alexeytsydenov
Существует угроза затопления

В Мухоршибирском районе Бурятии прорвало дамбу на Хонхолойского водохранилища. 

- В зоне риска пять населённых пунктов. Техника для отсыпки привлечена, но риск остаётся. Идёт информирование населения, - написал глава республики Алексей Цыденов в своём Telegram-канале.

В первую очередь под угрозой затопления село Хонхолой, Бом, а также федеральная трасса. Далее села по течению река Тугнуйка.

Жителей просят собрать необходимые документы, приготовить запасы продуктов, отвести скот на безопасное место, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7». 

На помощь выехала первая группа спасателей из Гусиноозерский ПСО в составе трёх человек и аэролодки. Готовятся к выезду другие группы спасателей.
подтопление паводок

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