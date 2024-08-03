03 августа

02 августа

Популярное

В Бурятии спасатели на вертолёте эвакуировали 15-летнюю туристку

В Бурятии спасатели на вертолёте эвакуировали 15-летнюю туристку
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Девушка травмировала ногу

Спасатели МЧС России на вертолёте эвакуировали 15-летнюю туристку.

Тургруппа из 11 человек отправилась в поход ещё 27 июля. Сегодня, 3 августа, девушка травмировала ногу в районе озера Верхнеирельское в Северо-Байкальском районе.

Далее туристы продолжить пусть не смогли.

- Спасатели МЧС России на ведомственном вертолёте Ми-8 нашли путешественников и доставили всех в посёлок Нижнеангарск, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



спасательная операция спасатели туризм путешественники МЧС горы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС
В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 03.08.2024
Посёлок Горхон отрезан от большой земли 
В Бурятии затопило дорогу в посёлок
В Бурятии затопило дорогу в посёлок
Происшествия, 03.08.2024
Река Ара-Кижа вышла из берегов
В Бурятии размыло мост
В Бурятии размыло мост
Происшествия, 03.08.2024
Топит Бичурский район 
Жительницу Бурятии, избившую знакомого, отправили в колонию
Жительницу Бурятии, избившую знакомого, отправили в колонию
Происшествия, 03.08.2024
Её приговорили к трём годам лишения свободы
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
Происшествия, 03.08.2024
Его личность устанавливается
В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию
В Бурятии любителя пьяной езды отправили в колонию
Происшествия, 03.08.2024
Автомобилист неоднократно нарушал ПДД
20-летняя улан-удэнка искала работу и попалась мошенникам
20-летняя улан-удэнка искала работу и попалась мошенникам
Происшествия, 03.08.2024
Девушке приложили «заработать на инвестициях»
В Бурятии горит более 7 тысяч га леса
В Бурятии горит более 7 тысяч га леса
Происшествия, 03.08.2024
Действуют 19 лесных пожаров
В Бурятии неизвестный ворует половые тряпки
В Бурятии неизвестный ворует половые тряпки
Происшествия, 02.08.2024
Незнакомец собирает их в туалетах и прячет в свой рюкзак
В Иркутской области рыба погибла в водоёмах, изменивших цвет
В Иркутской области рыба погибла в водоёмах, изменивших цвет
Происшествия, 02.08.2024
Проверку начала природоохранная прокуратура
Житель Бурятии украл сварочный аппарат у родственника
Житель Бурятии украл сварочный аппарат у родственника
Происшествия, 02.08.2024
Подозреваемый ранее судим за кражу и побои

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^