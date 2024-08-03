В Бурятии спасатели на вертолёте эвакуировали 15-летнюю туристку





Спасатели МЧС России на вертолёте эвакуировали 15-летнюю туристку.Тургруппа из 11 человек отправилась в поход ещё 27 июля. Сегодня, 3 августа, девушка травмировала ногу в районе озера Верхнеирельское в Северо-Байкальском районе.Далее туристы продолжить пусть не смогли.- Спасатели МЧС России на ведомственном вертолёте Ми-8 нашли путешественников и доставили всех в посёлок Нижнеангарск, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.