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В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС

В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия,  Фото:Минтранс Бурятии
Посёлок Горхон отрезан от большой земли

Как сообщал «Байкал-Daily», в Заиграевском районе Бурятии напряжённая паводковая ситуация. Министр транспорта республики Александр Гоге, совместно с главой района Виталием Шальковым и МЧС объезжают потопленные села.

В настоящее время под водой находятся местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае. В Горхоне вода смыла мост, под угрозой была и железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провёл все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.





В районе действует режим ЧС, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.

- Ситуация сложная не только в сельском поселении Горхонское, но и в Новоильинском Челутае 24 между дорогами между Саган-Нуром и Шабуром. К сожалению, пока какие-то восстановительные мероприятия произвести невозможно. По воде, по продуктам вопросы с населением решены, если появятся вопросы готовы их оперативно решать, - рассказал Виталий Шальков.

В настоящее время проезд полностью ограничен в посёлок Горхон, там подтоплены 2 подъездных дороги, в остальных населённых пунктах проезд ограничен частично.

- Ущерб, нанесённый стихией сложно сейчас оценить, полные объёмы восстановительных работ будут подсчитаны позже, после спада воды. Денежные средства будут выделены из республиканского бюджета,- подытожил Александр Гоге.



режим ЧС паводок

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