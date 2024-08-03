В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС

















В районе действует режим ЧС, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.



- Ситуация сложная не только в сельском поселении Горхонское, но и в Новоильинском Челутае 24 между дорогами между Саган-Нуром и Шабуром. К сожалению, пока какие-то восстановительные мероприятия произвести невозможно. По воде, по продуктам вопросы с населением решены, если появятся вопросы готовы их оперативно решать, - рассказал Виталий Шальков.



В настоящее время проезд полностью ограничен в посёлок Горхон, там подтоплены 2 подъездных дороги, в остальных населённых пунктах проезд ограничен частично.



- Ущерб, нанесённый стихией сложно сейчас оценить, полные объёмы восстановительных работ будут подсчитаны позже, после спада воды. Денежные средства будут выделены из республиканского бюджета,- подытожил Александр Гоге.













