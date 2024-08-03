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В Бурятии затопило дорогу в посёлок

В Бурятии затопило дорогу в посёлок
Происшествия,  Фото:Заиграево-инфо.24/7
Река Ара-Кижа вышла из берегов

В Заиграевском районе Бурятии затопило дорогу в посёлок Горхон. Река Ара-Кижа вышла из берегов. Есть угроза подтопления одного участка по улице Подгорная, сообщается в Viber-группе «Заиграево-инфо.24/7».

Здесь отметили, в магазинах Горхона имеется запас продуктов и питьевой воды.

На место прибыл замглавы района Михаил Киселёв, он оценивает на месте последствия ЧС. Также в Горхон выехали министр транспорта Бурятии Александр Гоге и глава Заиграевского района Виталий Шальков.

В связи со сложной паводковой обстановкой в районе станции Горхон ВСЖД принимает оперативные меры для предотвращения угрозы железнодорожной инфраструктуре. На место происшествия передислоцирован противоразмывный поезд, базирующийся на станции Дивизионная.

- Специализированный состав состоит из 9 вагонов со щебнем, скальником, шпалами и инвентарём. В случае необходимости поезд будет задействован в восстановительных работах. Железнодорожники осуществляют непрерывный мониторинг паводковой ситуации, - сообщили в ВСЖД.

Движение поездов не прерывается.
подтопление

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