В Бурятии затопило дорогу в посёлок

В Заиграевском районе Бурятии затопило дорогу в посёлок Горхон. Река Ара-Кижа вышла из берегов. Есть угроза подтопления одного участка по улице Подгорная, сообщается в Viber-группе «Заиграево-инфо.24/7».Здесь отметили, в магазинах Горхона имеется запас продуктов и питьевой воды.На место прибыл замглавы района Михаил Киселёв, он оценивает на месте последствия ЧС. Также в Горхон выехали министр транспорта Бурятии Александр Гоге и глава Заиграевского района Виталий Шальков.В связи со сложной паводковой обстановкой в районе станции Горхон ВСЖД принимает оперативные меры для предотвращения угрозы железнодорожной инфраструктуре. На место происшествия передислоцирован противоразмывный поезд, базирующийся на станции Дивизионная.- Специализированный состав состоит из 9 вагонов со щебнем, скальником, шпалами и инвентарём. В случае необходимости поезд будет задействован в восстановительных работах. Железнодорожники осуществляют непрерывный мониторинг паводковой ситуации, - сообщили в ВСЖД.Движение поездов не прерывается.