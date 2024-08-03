В Бурятии размыло мост

На автодороге Хонхолой-Шибертуй в селе Амгалантуй Бичурского района Бурятии размыло мост. Проезд в села Бичура и Шибертуй возможен только через дорогу Потанино - Узкий Луг - Малый Куналей, сообщает «Бичура-инфо.24/7».Кроме того, ограничено движение между сёлами Окино-Ключи и Билютай.- По сообщению ЕДДС, две фуры перегородили дорогу, из-за грязи их занесло в кювет, - отметили в группе.Подтоплен участок автодороги Дабатуй - Шанага. «Пропускная труба не справляется с потоком воды», добавили в «Бичура-инфо.24/7».По данным группы, уровень воды в реке Бичура за ночь поднялся на 7 см.