Жительницу Бурятии, избившую знакомого, отправили в колонию



В марте жительница Закаменского района Бурятии из неприязни избила знакомого. Она нанесла удары в область груди и поясницу. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.



- Приговором суда С. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает Закаменский районный суд.



Приговор суда вступил в законную силу.

