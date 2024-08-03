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Жительницу Бурятии, избившую знакомого, отправили в колонию

Жительницу Бурятии, избившую знакомого, отправили в колонию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Её приговорили к трём годам лишения свободы
 
В марте жительница Закаменского района Бурятии из неприязни избила знакомого. Она нанесла удары в область груди и поясницу. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

- Приговором суда С. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает Закаменский районный суд.

Приговор суда вступил в законную силу.
суд приговор

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