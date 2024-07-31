31 июля

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На юге Бурятии владельцев животных оштрафуют за самовыгул

На юге Бурятии владельцев животных оштрафуют за самовыгул
Происшествия,  Фото:администрация Кяхтинского района
7 нарушений выявил рейд в Кяхтинском районе

30 июля в одном из населённых пунктов Кяхтинского района Бурятии проведена внеплановая проверка в рамках муниципального контроля. Рейд проводился отделом муниципального контроля совместно с отделом сельского хозяйства МО «Кяхтинский район» и руководителем Кяхтинского филиала БУ ветеринарии БРСББЖ.

По итогам были выявлены 7 нарушений. В отношении владельцев составлены 6 протоколов за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного самоуправления мест, а также 1 протокол за выгул домашних животных вне установленных органами местного самоуправления мест.

Как пояснили в администрации района, в соответствии с правилами благоустройства запрещено бесконтрольное содержание животных на территориях населённых пунктов, пастьба вне установленных для этого местах. Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в процессе их выпаса на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. Запрещается оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других, не предназначенных для этих целей местах.
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