В райцентре в Бурятии дети мочатся и устраивают пожары в подъездах

В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» разместили пост про юных жителей райцентра. Родителей призвали взяться за их воспитание. От детей страдают, в частности, жильцы дома № 16 на улице Ключевская.По словам местных, несовершеннолетние справляют малую нужду в подъездах и даже мочатся на двери квартир. А ещё открывают электрощитки.- Отключили рубильник и оставили квартиру без света на три дня. Хозяева в отъезде. В холодильнике всё испортилось. Испорчена и поверхность пола, – отметили в telegram-канале.Кроме того, ребятишки скручивают колпачки с колёс припаркованных автомобилей, рисуют на машинах и всячески портят чужое имущество. Некоторые балуются со спичками и зажигалками – не так давно в подъезде подожгли бутылку из-под сока и коробку.