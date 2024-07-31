31 июля

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В райцентре в Бурятии дети мочатся и устраивают пожары в подъездах

В райцентре в Бурятии дети мочатся и устраивают пожары в подъездах
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Там вовсю бьют тревогу из-за юных вредителей

В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» разместили пост про юных жителей райцентра. Родителей призвали взяться за их воспитание. От детей страдают, в частности, жильцы дома № 16 на улице Ключевская.

По словам местных, несовершеннолетние справляют малую нужду в подъездах и даже мочатся на двери квартир. А ещё открывают электрощитки.

- Отключили рубильник и оставили квартиру без света на три дня. Хозяева в отъезде. В холодильнике всё испортилось. Испорчена и поверхность пола, – отметили в telegram-канале.

Кроме того, ребятишки скручивают колпачки с колёс припаркованных автомобилей, рисуют на машинах и всячески портят чужое имущество. Некоторые балуются со спичками и зажигалками – не так давно в подъезде подожгли бутылку из-под сока и коробку.

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