На федеральной трассе в Бурятии в аварии пострадали четыре человека

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Там столкнулись две легковушки



В Кабанском районе произошло ДТП с пострадавшими. По данным группы «Кабанск-инфо 24/7», в воскресенье, 28 июля, на 228-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись два легковых автомобиля.



Случилось всё возле города Бабушкин. В аварии пострадали четыре человека, включая 11-летнего ребёнка. Людей повезли в Кабанскую ЦРБ. На дороге ввели реверсивное движение.



