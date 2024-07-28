Там столкнулись две легковушки
В Кабанском районе произошло ДТП с пострадавшими. По данным группы «Кабанск-инфо 24/7», в воскресенье, 28 июля, на 228-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» столкнулись два легковых автомобиля.
Случилось всё возле города Бабушкин. В аварии пострадали четыре человека, включая 11-летнего ребёнка. Людей повезли в Кабанскую ЦРБ. На дороге ввели реверсивное движение.
На федеральной трассе в Бурятии в аварии пострадали четыре человека
Происшествия, Фото:
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