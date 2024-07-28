На севере Бурятии автомобиль с четырёхлетним ребёнком попал в ДТП

В иномарку на «встречке» врезался УАЗ



ДТП произошло в Северо-Байкальском районе в воскресенье, 28 июля. Как сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7», водитель УАЗ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, а после врезался в автомобиль Nissan Almera.



Случилось это в семи километрах от посёлка Холодная по направлению в Кичеру. В аварии пострадала 36-летняя женщина, сидевшая за рулём иномарки. Её увезли в Нижнеангарскую центральную районную больницу и поместили в хирургическое отделение. В той же машине был четырёхлетний ребёнок. Ему госпитализация не потребовалась.