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На севере Бурятии автомобиль с четырёхлетним ребёнком попал в ДТП

На севере Бурятии автомобиль с четырёхлетним ребёнком попал в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В иномарку на «встречке» врезался УАЗ

ДТП произошло в Северо-Байкальском районе в воскресенье, 28 июля. Как сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7», водитель УАЗ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, а после врезался в автомобиль Nissan Almera.

Случилось это в семи километрах от посёлка Холодная по направлению в Кичеру. В аварии пострадала 36-летняя женщина, сидевшая за рулём иномарки. Её увезли в Нижнеангарскую центральную районную больницу и поместили в хирургическое отделение. В той же машине был четырёхлетний ребёнок. Ему госпитализация не потребовалась.
ДТП пострадавшие дети больница

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