Посёлок на севере Бурятии доблестно отстояли от огня



Посёлок Майский в Курумканском районе удалось защитить от лесного пожара. Он разбушевался 26 июля всего в нескольких километрах от населённого пункта.



В муниципальном образовании сразу организовали штаб и задействовали все ведомства, силы и средства для отвода пожара и снятия угрозы. Всего с возгоранием сражались более ста человек. Огонь «развернули» в противоположную сторону и с помощью бульдозера проложили минерализованную полосу в 20 километров, чтобы он не вернулся.



Спасали Майский 68 специалистов лесной охраны из Заудинского, Кабанского, Бичурского, Буйского, Селенгинского, Иволгинского, Кикинского, Усть-Баргузинского, Верхне-Талецкого, Кижингинского, Мухоршибирского, Хандагатайского и Хоринского лесхозов и 55 сотрудников Баргузинского, Сосново-Озёрского, Хоринского, Улан-Удэнского, Бичурского, Багдаринского и Усть-Баргузинского авиаотделений Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



Они привлекли тяжёлую лесопожарную технику, бульдозеры и тракторы. В кратчайшие сроки на место доставили запас продуктов, медикаменты и ГСМ. Не остались в стороне и местные жители, которые окарауиливали кромки пожара.



Сейчас посёлку уже ничего не угрожает. Тушение продолжается, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

