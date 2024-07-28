28 июля

27 июля

26 июля

Популярное

В Улан-Удэ пятилетняя девочка упала с пятого этажа

В Улан-Удэ пятилетняя девочка упала с пятого этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Малышка забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку

Всё произошло днём 27 июля в столице Бурятии, на бульваре Карла Маркса. С пятого этажа одного из жилых домов упала пятилетняя девочка.

Сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ от местных жителей.

Как пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии, в этот момент мама ребёнка убиралась дома.

- Девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Её госпитализировали с травмами различной степени тяжести, – отметили в министерстве.

Известно, что семья благополучная и на учёте не состоит. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

дети пострадавшие падение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пятилетняя девочка упала с пятого этажа
В Улан-Удэ пятилетняя девочка упала с пятого этажа
Происшествия, 28.07.2024
Малышка забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку
Улан-удэнец оформил кредит на знакомую, пока она спала
Улан-удэнец оформил кредит на знакомую, пока она спала
Происшествия, 27.07.2024
О задолженности женщина узнала от менеджеров банка 
Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейскому
Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейскому
Происшествия, 27.07.2024
Мужчина отказался проходить медосвидетельствование 
Житель Бурятии при задержании угрожал полицейским гранатой
Житель Бурятии при задержании угрожал полицейским гранатой
Происшествия, 27.07.2024
Мужчина с оружием напал на микрофинансовую организацию в Улан-Удэ 
В Бурятии задержали мотоциклиста без прав
В Бурятии задержали мотоциклиста без прав
Происшествия, 27.07.2024
В отношении нарушителя составили административный протокол
В Бурятии спасли отдыхающих на Байкале, которых унесло от берега
В Бурятии спасли отдыхающих на Байкале, которых унесло от берега
Происшествия, 27.07.2024
Помощь потребовалась трём подросткам и женщине 
На пожаре в Улан-Удэ погибли три человека
На пожаре в Улан-Удэ погибли три человека
Происшествия, 26.07.2024
Они скончались в карете скорой помощи
В Улан-Удэ часть денег, потерянных налётчиком, нашёл ребёнок
В Улан-Удэ часть денег, потерянных налётчиком, нашёл ребёнок
Происшествия, 26.07.2024
Во время задержания подозреваемый находился в неадекватном состоянии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^