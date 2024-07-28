Малышка забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку
Всё произошло днём 27 июля в столице Бурятии, на бульваре Карла Маркса. С пятого этажа одного из жилых домов упала пятилетняя девочка.
Сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ от местных жителей.
Как пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии, в этот момент мама ребёнка убиралась дома.
- Девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Её госпитализировали с травмами различной степени тяжести, – отметили в министерстве.
Известно, что семья благополучная и на учёте не состоит. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Улан-Удэ пятилетняя девочка упала с пятого этажа
Происшествия, Фото:
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