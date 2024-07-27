В Забайкалье от удара током погиб полуторагодовалый ребёнок

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Малыш остался без присмотра



В Читинском районе от удара током погиб полуторагодовалый ребёнок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



По версии следствия, 26 июля около 12 часов в посёлке Карповка Читинского района мальчик в возрасте 1 год 11 месяцев во дворе частного дома открыл незапертый электрический распределительный ящик и, коснувшись внутренних частей устройства, получил смертельное поражение электрическим током. В этот момент малыш находился без присмотра взрослых.



- Следователи проводят комплекс следственных и иных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются родители мальчика, свидетели и очевидцы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Назначено производство судебных экспертиз.

