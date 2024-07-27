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Улан-удэнец оформил кредит на знакомую, пока она спала

Улан-удэнец оформил кредит на знакомую, пока она спала
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
О задолженности женщина узнала от менеджеров банка

34-летний житель Улан-Удэ подозревается в мошенничестве.

В апреле житель Железнодорожного района распивал спиртное дома у своей знакомой. Когда 60-летняя хозяйка застолья опьянела, он взял её кнопочный телефон и переставил сим-карту в свой смартфон. Затем гость установил банковское приложение и восстановил доступ в личный кабинет потерпевшей. Он оформил кредит в размере 20 тысяч рублей и перевёл деньги на свой счёт, а затем, удалив все данные, вернул сим-карту в телефон собутыльницы.

Женщина узнала о кредитной задолженности лишь спустя пару месяцев, когда ей позвонили менеджеры банка и уведомили о необходимости погашения долга.

Подозреваемый ранее судим за кражу, не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Он раскаялся в содеянном и пообещал вернуть деньги своей знакомой.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ продолжается. Следователи и оперативники устанавливают причастность мужчины к возможным аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
мошенничество кража

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