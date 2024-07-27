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Жительница Бурятии втихушку оплатила картой родственника покупки на маркетплейсе

Жительница Бурятии втихушку оплатила картой родственника покупки на маркетплейсе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил около 10 тысяч рублей

Жительнице Мухоршибирского района Бурятии назначили штраф за кражу с банковского счёта.

История началась в мае с того, что мужчина получил зарплату и отпускные, а затем отправился в гости к родственнику. «На радостях» набрал спиртного и в течение двух дней угощал семью хозяина жилища, периодически отлучаясь только к банкомату и в магазин.

На второй день 36-летняя дочь владельца дома, воспользовавшись банковской картой гостя, оплатила покупки на маркетплейсе на сумму около 10 тысяч рублей.

Протрезвев, мужчина заметил, что денег на карте заметно поубавилось, и обратился в полицию. Воровку быстро вычислили, она призналась, но в течение двух месяцев ущерб родственнику так и не возместила, а извинения принесла только в суде: просила простить её и обещала, что вернёт украденные деньги.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ относится к категории тяжких, как правило, такие дела нельзя прекратить за примирением сторон, в связи с деятельным раскаянием и по другим нереабилитирующим основаниям. Однако в этот раз суд пошёл на уступки.

- Суд, учитывая фактические обстоятельства дела, личность виновной, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, наличие у неё на иждивении детей, назначил Б. штраф в размере 50 тысяч рублей (ниже низшего предела, установленного санкцией статьи), - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

В суде отметили, что количество таких дел, в том числе в Мухоршибирском районе, стабильно растёт.    
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