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Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейскому

Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейскому
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мужчина отказался проходить медосвидетельствование

В Закаменском районе Бурятии сотрудники полиции остановили водителя автомобиля и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Однако автомобилист в грубой форме отказался пройти медицинское освидетельствование, он выражался нецензурной бранью.

Полицейские неоднократно требовали прекратить, но он не реагировал на их слова. Таким образом мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

- В судебном заседании гражданин вину признал. Судом гражданину Поликарпову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, - сообщает Закаменский районный суд.

Постановление не вступило в законную силу. 
суд штраф

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