Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейскому

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование



В Закаменском районе Бурятии сотрудники полиции остановили водителя автомобиля и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Однако автомобилист в грубой форме отказался пройти медицинское освидетельствование, он выражался нецензурной бранью.



Полицейские неоднократно требовали прекратить, но он не реагировал на их слова. Таким образом мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».



- В судебном заседании гражданин вину признал. Судом гражданину Поликарпову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, - сообщает Закаменский районный суд.



Постановление не вступило в законную силу.

