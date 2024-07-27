Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение полицейскому

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование
В Закаменском районе Бурятии сотрудники полиции остановили водителя автомобиля и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Однако автомобилист в грубой форме отказался пройти медицинское освидетельствование, он выражался нецензурной бранью.
Полицейские неоднократно требовали прекратить, но он не реагировал на их слова. Таким образом мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
- В судебном заседании гражданин вину признал. Судом гражданину Поликарпову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей, - сообщает Закаменский районный суд.
Постановление не вступило в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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