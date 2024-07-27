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Житель Бурятии при задержании угрожал полицейским гранатой

Житель Бурятии при задержании угрожал полицейским гранатой
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина с оружием напал на микрофинансовую организацию в Улан-Удэ

Днём 25 июля неизвестный напал на микрофинансовую организацию по улице Гагарина в Улан-Удэ. Мужчина в медицинской маске, угрожая оружием, похитил более 63 тысяч рублей. О происшествии сотрудники организации сообщили в полицию.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий личность и возможное местонахождение опасного преступника были установлены оперативниками Управления уголовного розыска МВД Бурятии. На место для задержания выехала группа из 4 сотрудников УУР МВД и 3 бойцов спецподразделения Росгвардии. Подозреваемый 1967 года рождения задержан по месту жительства в городе Закаменск. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, угрожая гранатой, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


Из дома мужчины изъяли деньги, обрез и боеприпасы к нему, гранату.

Мужчина ранее судим за тяжкие корыстные преступления, преступления против личности, употребление наркотических средств.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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