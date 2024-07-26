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В Улан-Удэ арестовали мужчину, перелезшего через забор вокзала

В Улан-Удэ арестовали мужчину, перелезшего через забор вокзала
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он решил миновать зону досмотра

В Улан-Удэ арестовали пассажира, который, минуя зону досмотра, перелез на территорию железнодорожного вокзала через забор.

- 40-летний житель Омской области, достоверно зная о необходимости обязательного прохождения зоны транспортной безопасности, нарушил требование и перелез через ограждение виадука на станции, чтобы сократить путь к поезду, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

На нарушителя составили протокол по статье 11.15 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». По решению суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 5 суток.

Транспортная полиция напоминает, что в вокзальных комплексах ВСЖД с 1 февраля 2021 года введена процедура досмотра ручной клади и багажа. Мера направлена на обеспечение безопасности граждан.
вокзал арест

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