В Улан-Удэ налётчик с ножом напал на банк

Преступление произошло в 105 микрорайоне
Улан-удэнец совершил разбойное нападение на отделение банка в почтовом отделении в 105 микрорайоне. Мужчина ворвался туда и, угрожая ножом, потребовал деньги из кассы. Всего он похитил более 200 тысяч рублей.
Работники банка нажали кнопку тревожной сигнализации, а также позже позвонили в полицию.
- Прибывшие на место преступления сотрудники Росгвардии, совместно с представителями частного охранного предприятия в ходе отработки прилегающей территории задержали подозреваемого. Его опознали потерпевшая и очевидец преступления. Также было найдено орудие преступления, которое злоумышленник выкинул, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанный – 28-летний житель Улан-Удэ, ранее привлекавший к уголовной ответственности. В момент задержания у него были признаки опьянения, отметили в Росгвардии.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Часть похищенных денег изъята.
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Происшествия, Фото:
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