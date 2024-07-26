В Улан-Удэ налётчик с ножом напал на банк

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Преступление произошло в 105 микрорайоне



Улан-удэнец совершил разбойное нападение на отделение банка в почтовом отделении в 105 микрорайоне. Мужчина ворвался туда и, угрожая ножом, потребовал деньги из кассы. Всего он похитил более 200 тысяч рублей.



Работники банка нажали кнопку тревожной сигнализации, а также позже позвонили в полицию.



- Прибывшие на место преступления сотрудники Росгвардии, совместно с представителями частного охранного предприятия в ходе отработки прилегающей территории задержали подозреваемого. Его опознали потерпевшая и очевидец преступления. Также было найдено орудие преступления, которое злоумышленник выкинул, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный – 28-летний житель Улан-Удэ, ранее привлекавший к уголовной ответственности. В момент задержания у него были признаки опьянения, отметили в Росгвардии.



По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Часть похищенных денег изъята.



