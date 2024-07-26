26 июля

25 июля

Популярное

В Улан-Удэ налётчик с ножом напал на банк

В Улан-Удэ налётчик с ножом напал на банк
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Преступление произошло в 105 микрорайоне

Улан-удэнец совершил разбойное нападение на отделение банка в почтовом отделении в 105 микрорайоне. Мужчина ворвался туда и, угрожая ножом, потребовал деньги из кассы. Всего он похитил более 200 тысяч рублей.

Работники банка нажали кнопку тревожной сигнализации, а также позже позвонили в полицию.

- Прибывшие на место преступления сотрудники Росгвардии, совместно с представителями частного охранного предприятия в ходе отработки прилегающей территории задержали подозреваемого. Его опознали потерпевшая и очевидец преступления. Также было найдено орудие преступления, которое злоумышленник выкинул, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанный – 28-летний житель Улан-Удэ, ранее привлекавший к уголовной ответственности. В момент задержания у него были признаки опьянения, отметили в Росгвардии.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Часть похищенных денег изъята.

разбойное нападение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ налётчик с ножом напал на банк
В Улан-Удэ налётчик с ножом напал на банк
Происшествия, 26.07.2024
Преступление произошло в 105 микрорайоне
Житель Бурятии палкой забил сына до смерти
Житель Бурятии палкой забил сына до смерти
Происшествия, 26.07.2024
На суде мужчина пояснил, что умысла убивать у него не было
Забайкалец тушил сигареты о сына и угрожал жене убийством
Забайкалец тушил сигареты о сына и угрожал жене убийством
Происшествия, 26.07.2024
В последнем случае он наставил на семью самодельный обрез
Житель Бурятии перевёл симпатичной мошеннице 1,5 млн рублей
Житель Бурятии перевёл симпатичной мошеннице 1,5 млн рублей
Происшествия, 26.07.2024
Жители республики по-прежнему отдают миллионы мошенникам, пытаясь заработать на инвестициях
В Бурятии разбился 20-летний мотоциклист
В Бурятии разбился 20-летний мотоциклист
Происшествия, 26.07.2024
У погибшего молодого человека не было водительских прав
В Бурятии убийце прибавили к сроку один год
В Бурятии убийце прибавили к сроку один год
Происшествия, 26.07.2024
С приговором районного суда не согласился прокурор
В Бурятии действуют 24 лесных пожара
В Бурятии действуют 24 лесных пожара
Происшествия, 26.07.2024
Угрозы населённым пунктам нет
В Улан-Удэ стали известны шокирующие подробности загадочного исчезновения королевы красоты и её знакомого
В Улан-Удэ стали известны шокирующие подробности загадочного исчезновения королевы красоты и её знакомого
Происшествия, 26.07.2024
Следователи нашли человека, который лично общался с предполагаемым преступником 
Улан-удэнец обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью
Улан-удэнец обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью
Происшествия, 25.07.2024
Мужчина также обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^