Житель Бурятии палкой забил сына до смерти

На суде мужчина пояснил, что умысла убивать у него не было



Джидинский районный суд провозгласил приговор мужчине, от рук которого погиб его родной сын.



Всё произошло ночью 20 апреля 2024 года. Во время распития спиртных напитков мужчины поссорились и начали потасовку. Во время драки они упали на пол, при этом сын укусил родителя за бедро. Затем сын вырвался и выбежал в ограду.



Однако отец проследовал за ним, схватил с земли деревянную палку и нанёс ею два удара в область головы сына. Через пять дней потерпевший скончался в БСМП.



- В судебном заседании П. признал вину частично, просил переквалифицировать его действия на ч.4 ст.111 УК РФ, указывая, что признаёт, что нанёс телесные повреждения сыну, от которых он впоследствии скончался, умысла на убийство своего сына П. у него не имелось, - говорится на сайте Джидинского райсуда.



Однако суд не нашёл оснований считать, что у подсудимого не было умысла на причинение смерти потерпевшему, поскольку об этом свидетельствуют конфликтный характер взаимоотношений между подсудимым и потерпевшим до совершения преступления, характер действий подсудимого, количество, локализация, тяжесть нанесённых сыну телесных повреждений в область жизненно важного органа – головы, приведших к смерти последнего, и т.д.



Приговором суда мужчине назначено 9 лет в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.

