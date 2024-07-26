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В Братске наркосбытчика задержали во время продажи героина

В Братске наркосбытчика задержали во время продажи героина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина ранее судим

В Братске полицейские задержали ранее судимого 36-летнего наркосбытчика. Он сбыл наркотик в подъезде многоквартирного дома в Правобережном районе города.

- В ходе реализации оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из регионального Главка МВД задержали жителя города энергетиков во время продажи героина массой около 0,3 грамма, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.


наркотики героин

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