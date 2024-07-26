В Братске наркосбытчика задержали во время продажи героина

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина ранее судим



В Братске полицейские задержали ранее судимого 36-летнего наркосбытчика. Он сбыл наркотик в подъезде многоквартирного дома в Правобережном районе города.



- В ходе реализации оперативной информации сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из регионального Главка МВД задержали жителя города энергетиков во время продажи героина массой около 0,3 грамма, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.





